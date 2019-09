Queda afasta Miguel Oliveira dos pontos no GP de São Marino

© EPA

Miguel Oliveira (KTM) terminou este sábado em 16.º lugar o Grande Prémio de São Marino de MotoGP, depois de sofrer uma queda na oitava volta da corrida, quando era 15.º, numa prova conquistada pelo espanhol Marc Márquez (Honda).

O piloto luso terminou a 1.07,831 minutos de Márquez, que alargou a liderança no Mundial para 93 pontos, graças à 77.ª vitória da carreira. Tem agora 275, contra 182 do italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que foi apenas sexto classificado.

No campeonato, Miguel Oliveira perdeu uma posição, para o francês Johann Zarco (KTM), que foi 11.º, sendo agora 18.º no campeonato, com 26 pontos.

"Corrida dura"

Miguel Oliveira, que depois de ter descido ao 20.º posto, devido à queda sofrida, ainda conseguiu recuperar até ao 16.º, ficando a uma posição de voltar a pontuar, queixou-se dos pneus.

"Foi uma corrida dura, tal como previa", disse o piloto de Almada, que ainda se sente limitado por uma lesão em dois tendões do ombro direito, sofrida no GP da Grã-Bretanha, a 25 de agosto.

De acordo com Miguel Oliveira, "não há muito a dizer sobre a queda".

"Foi uma pena, porque estávamos prestes a atingir o nosso objetivo -- que passa por pontuar - outra vez. Podia ter sido mais competitivo na corrida, mas foi difícil gerir o pneu da frente com o calor [que se fazia sentir no asfalto de Misano]. Por isso, não consegui evitar a queda", explicou Miguel Oliveira.

O piloto luso acrescentou que quando voltou à corrida já não conseguiu "ter um bom ritmo outra vez", o que foi "frustrante".

"Agora, vamos continuar com o nosso trabalho na próxima semana, em Aragão, e espero terminar a corrida", concluiu o piloto almadense.