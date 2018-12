Quem ainda tem hipóteses na "final four" da Taça da Liga? Estas são as contas decisivas

Há ainda muitas contas para fazer na definição da "final four" da Taça da Liga.

Miguel Jorge Fernandes esclarece os cenários em cima da mesa para as meias-finais da Taça da Liga

No Grupo A, o Benfica precisa apenas de um empate frente ao Desportivo das Aves, esta sexta-feira, para garantir a passagem às meias-finais da prova. A equipa de Rui Vitória lidera com 6 pontos, enquanto o Desportivo das Aves tem 4 pontos. As duas equipas encontram-se esta noite pelas 21h15.

À mesma hora arranca o jogo entre o Rio Ave e o Paços de Ferreira - apenas para cumprir calendário, uma vez que as duas equipas já não têm hipótese de passagem neste Grupo A.

No Grupo B, o Sporting de Braga pode até dar-se ao luxo de perder, esta sexta-feira, em Setúbal, já que lidera o grupo com 6 pontos e tem uma boa diferença de golos em relação ao atual segundo classificado, com 3 pontos, o Tondela - clube que recebe, pelas 19h00, o Nacional.

O Vitória de Setúbal e o Nacional estão já eliminados, sem hipóteses de seguir em frente.

As contas do Grupo C e D apenas ficam fechadas no fim de semana.

No sábado, o Sporting joga em Santa Maria da Feira, com o Feirense. Os leões estão na segunda posição, com 3 pontos. Na liderança do Grupo D está o Feirense com 6 pontos - pelo que o Sporting está obrigado a ganhar este jogo para seguir em frente.

No terceiro lugar, com 3 ponto, está o Estoril, que vai jogar à Madeira, com o Marítimo. A equipa "canarinha" ainda espreita a passagem à próxima fase, mas terá de vencer por uma diferença grande de golos, e esperar por uma vitória do Sporting pela margem mínima frente ao Feirense. O Marítimo já está eliminado.

O FC Porto apenas joga no domingo. A equipa dos dragões lidera o Grupo C com 4 pontos, e vai jogar com o Belenenses no Estádio Nacional. Os dragões terão de estar atentos à partida entre o Desportivo de Chaves e o Varzim, até porque a equipa de Trás-os-Montes está no segundo lugar, também com 4 pontos, enquanto o Varzim segue em terceiro, com 3 pontos. O Belenenses já não entra nas contas do apuramento, tendo nesta altura 0 pontos.

Ainda tudo pode acontecer no Grupo C, com os três primeiros classificados a lutar pela passagem à final a quatro, que vai decorrer entre os dias 23 e 26 de janeiro, na cidade de Braga.