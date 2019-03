Não é fácil... mas podia ter sido pior. Benfica enfrenta o E. Frankfurt na Liga Europa

O Benfica vai enfrentar o E. Frankfurt nos quartos de final da Liga Europa.

PUB

O Slavia Praga enfrenta o Chelsea; o Villarreal defronta o Valencia e o Nápoles vai jogar contra o Arsenal.

As águias escapam assim ao confronto com o Nápoles ou o Chelsea, nomes maiores do lote de oito emblemas nos quartos-de-final, mas enfrentam o clube que eliminou o Inter de Milão e o único representante alemão na Europa.

Nas chamadas águias negras, a eueipa de Bruno Lage vai encontrar o português Gonçalo Paciência.

A primeira mão disputa-se no Estádio da Luz, em Lisboa, em 11 de abril, enquanto o segundo jogo realiza-se em Frankfurt, em 18 de abril.



Caso o clube encarnado passe a eliminatória, vai medir forças com o vencedor do duelo entre Slavia Praga e Chelsea, nas meias-finais da competição.

As águias apuraram-se para os quartos da liga Europa depois de esta quinta-feira terem vencido o Dínamo de Zagreb por 3-0 com uma reviravolta na Luz.