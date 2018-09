Quem votou por correspondência em Madeira Rodrigues pode ir votar este sábado

Os sócios que votaram em Pedro Madeira Rodrigues, através do voto por correspondência, podem voltar a votar presencialmente nas eleições do Sporting, que decorrem este sábado. Recorde-se que Madeira Rodrigues desistiu da corrida à presidência do Sporting esta terça-feira.

Os votos neste candidato vão ser considerados nulos, isto porque "já estavam em trânsito", como explica Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia-Geral do Sporting. A contagem destes votos pode atrasar "em alguns minutos ou em algumas horas", a contagem dos votos e a consequente revelação dos resultados finais da votação.

Ouça a peça de Tiago Santos sobre o ato eleitoral no Sporting.

Este cenário ganha especial relevância porque o número de votos por correspondência registados até ao momento é um recorde: são mais de 5 mil, sendo que há cerca de 14 mil e 600 sócios inscritos nesta modalidade de voto.

O universo de sócios elegíveis para votar nestas eleições é, também, um recorde. Há 51 mil associados em condições de votar, mas nenhum deles é Bruno de Carvalho, que está impedido de participar.

Jaime Marta Soares assegura ainda que a segurança para o ato eleitoral, que decorre entre as 9h e as 19h, está garantida.