"Queremos conquistar o maior número de medalhas nos Europeus de Atletismo"

Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, partiu esta segunda-feira, com confiança máxima, para Berlim, onde irão decorrer os os Campeonatos da Europa de Atletismo, entre os dias 6 e 12 de agosto.

A seleção nacional de atletismo apresenta uma das maiores delegações de sempre, composta por 35 atletas.

"É difícil perspetivarmos o número de medalhas que podemos conquistar. Naturalmente, desejamos trazer para Portugal o maior número possível", disse o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo em entrevista à TSF, ainda dentro do avião, segundos antes de levantar voo rumo a Berlim.

"Temos atletas que já as conquistaram em campeonatos da Europa deste género, com certeza há aqueles que até se vão superar, os que vão bater os próprios recordes e haverá aqueles para os quais será uma boa aprendizagem", previu.

No que diz respeito ao programa com portugueses para esta segunda-feira, Carlos Nascimento, Yazaldes Nascimento e José Pedro Lopes correm os 100 metros às 15h00. Pelas 16h00, é a vez de Diogo Mestre correr os 400 metros barreiras. Às 16h30, no Peso, entram em ação Tsanko Arnaudov e Francisco Belo. Pelas 17h50, Lorene Bazolo corre na prova feminina dos 100 metros.