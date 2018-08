"Queremos que Jonas se mantenha e estamos disponíveis para renovar"

Luís Filipe Vieira garante que o Benfica pretende ficar com Jonas e se possível renovar contrato, apesar das muitas informações que têm circulado sobre a possível partida do avançado brasileiro para a Arábia Saudita.

"Ruído, não há mais nada do que isso. O Jonas é um jogador que tem mais um ano de contrato com o Benfica, estamos satisfeitos com ele, a equipa técnica também está, penso que a massa associativa também concorda que é um dos melhores jogadores que tivemos nos últimos 20/30 anos. Nós queremos que ele se mantenha connosco, estamos disponíveis para renovar, tudo o que haja mais do que isso só têm de falar com o Jonas", frisou o presidente dos encarnados.

Para além do "objetivo de contar com Jonas", Luís Filipe Vieira realça que há pensamento positivo no clube, com um "plantel bem consolidado" e com o intuito de "voltar novamente a estar em primeiro", após a conquista do campeonato nacional no ano passado pelo FC Porto, o que travou o pentacampeonato das águias.

Questionado sobre a possibilidade de ainda haver mexidas até ao final do mercado de transferências, o presidente do Benfica frisou que "o plantel está consolidado mas até ao dia 30 de agosto ainda pode haver algumas alterações", enaltecendo que não se pretende "vender algum jogador".