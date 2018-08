"Sou jovem, preciso de jogar e aprender todos os dias. O projeto que o Lille me apresentou é muito bom, não podia recusar. A liga francesa é uma liga que está a crescer", disse o avançado na sua apresentação no Lille, onde vai juntar-se a José Fonte, Xeka e Edgar Ié.

O avançado, que disse ser fã de Cristiano Ronaldo, considerou que as condições no clube "são bastante boas" e mostrou-se esperançado em "fazer uma grande época".

Rafael Leão, um dos nove jogadores que rescindiram unilateralmente com o Sporting na sequência dos incidentes na academia do clube, explicou, em poucas palavras, a decisão de deixar os 'leões': "A meu ver a violência não leva a lado nenhum e decidi sair".

O advogado de Rafael Leão falou à TSF sobre a transição do jogador do Sporting para o Lille. Tribunal Arbitral do Desporto vai ser envolvido no processo