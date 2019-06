Armindo Araújo vence prova do Campeonato no Rali de Portugal

Gois, 31/05/2019 - Rali de Portugal 2019, 2ªa classificava, Gois Armindo Araújo acompanhado por Luis Ramalho, ao volante do Hyundai I20 NG R5 ( Adelino Meireles / Global Imagens) © Adelino Meireles / Global Imagens

Lusa Por 01 Junho, 2019 • 14:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O piloto português Armindo Araújo (Hyundai i20 R5) venceu, este sábado, a prova pontuável para o Campeonato de Portugal de ralis e ascendeu à segunda posição da competição, atrás de Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5), que foi terceiro classificado.

Pub Pub

Armindo Araújo foi o melhor piloto nacional, com 2:05.46 horas, terminando com 1.49 minutos de vantagem para o segundo classificado, Bruno Magalhães (Hyundai i20).

Magalhães, que venceu as primeiras especiais do dia, acabou por superar Ricardo Teodósio, que claudicou na terceira especial da manhã e desceu para o terceiro lugar do pódio nacional, a 1.55 minutos de Araújo.

Apesar das contas do Campeonato Português ficarem fechadas nesta primeira parte do segundo dia prova, os pilotos lusos irão continuar em prova para cumprir as especiais da tarde e, também, as de domingo.