Rali de Portugal interrompido devido a acidente de piloto

O Ford Fiesta do britânico Gus Greensmith sofreu um despiste

O despiste do piloto britânico Gus Greensmith (Ford Fiesta), no salto da Lameirinha, em Fafe, obrigou, este domingo, à interrupção por alguns minutos do último troço do Rali de Portugal, para retirar o carro da pista.

Greensmith, que regressou à prova no esquema de super-rali, depois de se ter despistado no sábado, em Amarante, sofreu a quebra da direção do Fiesta com que se estreava na prova portuguesa, acabando por embater no morro de terra que delimita o troço.

A especial foi interrompida para a organização poder retirar o carro de Greensmith da pista, devendo recomeçar dentro de minutos.