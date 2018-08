Ramires e Gabriel, os reforços brasileiros para o miolo do Benfica

Ramires e Gabriel são dois nomes que devem ser anunciados nos próximos dias como reforços do Benfica. Os jogadores, ambos brasileiros, chegam para o meio-campo encarnado e são dois "namoros de verão" do clube da Luz.

Ramires é um regresso. O internacional brasileiro chega esta terça-feira a Portugal para reforçar a equipa de Rui Vitória, no regresso ao clube que conheceu com outro treinador ao leme. O médio jogou na Luz em 2009/2010, na altura com Jorge Jesus a comandar a equipa e a aventura correu bem: venceram juntos a Liga e a Taça da Liga. O negócio que traz Ramires, agora com 31 anos, de volta a Lisboa, é um empréstimo dos chineses do Jiangsu Suning e vai custar cerca de 3 milhões de euros.

Prestes a ser apresentado em Lisboa está também Gabriel, um nome novo para os adeptos portugueses. O médio brasileiro jogava nos espanhóis do Leganés e já viu o dérbi de Lisboa na bancada da Luz, pelo que falta apenas cumprir os exames médicos para que o jogador assine um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Médios a mais?

Com o iminente anúncio da chegada dos dois jogadores, começa a ser posto em causa o número de médios contratados pelo Benfica. Fejsa, Pizzi e Gedson têm sido os três que compõem o miolo dos encarnados, e no plantel há ainda Krovinovic, Alfa Semedo, Samaris e João Félix, além da ocasional adaptação de Zivkovic ao centro do terreno.

Posto isto, o comentador TSF, Luís Freitas Lobo lembra que só há uma pessoa que pode avaliar se o Benfica tem, ou não, médios a mais: o treinador. Para o comentador, "os jogadores complementam-se, as características dos médios do Benfica não chocam", pelo que neste momento só falta saber se todos ficam no plantel, lembrando que dado o número de competições em que os encarnados participam, é necessário que exista rotação.

Luís Freitas Lobo analisa a chegada dos brasileiros à Luz.

No que diz respeito aos dois mais recentes reforços, Ramires é "um médio que sai muito bem" a jogar mas que não é o mesmo que passou por Portugal, enquanto que Gabriel é "um belíssimo jogador, de qualidade técnica notável e que coloca a bola onde quer" suscita alguma curiosidade a Freitas Lobo, embora falte agora saber se tem estofo para o nível mais elevado do Benfica.

Quem sai para dar lugar?

A chegada dos dois jogadores pode abrir a porta à saída de jogadores do plantel do Benfica e há um nome em cima da mesa: o de Pizzi. Luís Freitas Lobo considera mesmo que a chegada de Ramires pode ser uma forma de acautelar a saída do médio português. O bragantino está a ter um grande início de época e tem estado em bom plano nos jogos disputados pelo Benfica, pelo que Freitas Lobo deixa um lembrete ao Benfica: Pizzi é "uma certeza", Ramires não.