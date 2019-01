Raúl José e Miguel Quaresma deixam Al Hilal. João de Deus será adjunto de Jesus

Os adjuntos de Jorge Jesus no Al-Hilal, Raúl José e Miguel Quaresma, deixaram o clube e vão regressar ao Sporting, após aceitarem uma proposta do clube verde e branco.

A informação foi divulgada pelo Al Hilal, através das redes sociais, onde é ainda anunciado que João de Deus, antigo treinador da equipa B do Sporting, vai ocupar o lugar de adjunto de Jorge Jesus.

No final da semana passada, o Al Hilal deu um voto de confiança ao treinador português , ao oferecer a renovação por mais duas épocas, bem como o aumento de poderes, tendo colocado em cima da mesa a possibilidade de o técnico desenhar a nova estrutura de futebol do clube, incluindo a possibilidade de escolha de técnicos portugueses para as equipas de formação.

Jorge Jesus não aceitou a oferta, mas o clube árabe mantém a proposta em cima da mesa.