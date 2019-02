Real e Barça empatam a uma bola nas "meias" da Taça do Rei e levam decisão para Madrid

O FC Barcelona e o Real Madrid empataram esta quarta-feira 1-1, na primeira mão da Taça do Rei de Espanha, disputada em Camp Nou, adiando a decisão da eliminatória para daqui a três semanas, em Madrid.

O Real Madrid surpreendeu pela pressão intensa na primeira parte, que deu frutos logo aos seis minutos, quando Karim Benzema serviu de forma magistral para golo Lucas Vázquez.

Apesar das boas ocasiões para ambas as partes, o intervalo chegou sem mais golos.

Respondeu bem o 'Barça' no segundo tempo, conseguindo o empate aos 58, através de do brasileiro Malcom, a recargar um primeiro remate do uruguaio Luis Suárez.

O técnico Ernesto Valverde começou por poupar Lionel Messi, deixando-o no banco, mas acabou por recorrer ao argentino aos 63 minutos, para ainda forçar a vitória na meia hora que faltava.

Os catalães foram visivelmente mais perigosos, na ponta final, mas sem sucesso e ficam obrigados a ganhar em Madrid, ou pelo menos empatar com golos.

O português Nélson Semedo foi titular na partida, na ala direita, e fez um bom jogo, tanto no plano defensivo como no ofensivo, de apoio a Malcom.

A Taça do Rei prossegue na quinta-feira, com a outra primeira mão das 'meias', o Bétis-Valência.