Chuva de golos no Parque dos Príncipes. PSG vence por 9-0

O Paris Saint-Germain goleou este sábado o Guingamp por 9-0, resultado que corresponde à sua maior vitória em casa em jogos do campeonato francês, competição que continua a liderar com 13 pontos de avanço sobre o Lille.

Neymar (11 e 68) inaugurou o marcador, porém Mbappé (37, 45 e 80) e Cavani (59, 66 e 76) fizeram 'hat-tricks', aos quais se juntou o tento de Meunier (83) no 'vendaval' do Parque dos Príncipes, frente ao último classificado, em jogo da 21.ª jornada.

Mesmo com dois jogos em atraso, a equipa do alemão Thomas Tuchel lidera com 53 pontos, contra 40 do Lille, enquanto o Saint-Etienne, que joga no domingo com o Lyon, está a 17 do PSG.

Foto: EPA

O lado negativo do jogo para a equipa parisienses foi a lesão do médio Marco Verratti no tornozelo esquerdo, a menos de um mês da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com o Manchester United.

O lateral esquerdo português Pedro Rebocho foi titular no Guingamp, que continua com 14 pontos, menos um do que o Mónaco e três que o Dijon, ambos com jogos por disputar.

Ainda hoje o Mónaco recebe o Estrasburgo, o Nimes o Toulouse e o Reims o Nice.