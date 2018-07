João Amaral chegou ao Benfica... mas já foi apresentado na Polónia

O futebolista João Amaral, do Benfica, chegou esta sexta-feira à Polónia, onde deverá representar a equipa do Lech Poznán, da I Liga polaca.

A chegada do extremo, de 26 anos, foi comunicada pelo Lech Poznán na sua página oficial no Facebook, com o clube a divulgar uma imagem com o nome do jogador na lista de chegadas e depois um vídeo já com João Amaral no aeroporto polaco.

O jogador, que não integrou o estágio de pré-época do Benfica em Inglaterra, tinha sido contratado pelo clube da Luz ao Vitória de Setúbal no início deste mercado de transferências, tendo assinado um contrato válido por três anos.

João Amaral iniciou a carreira de sénior no Candal, tendo passado depois pelo Mirandela, Pedras Rubras e AD Oliveirense, antes de chegar ao Vitória de Setúbal em 2016/17.

Em duas temporadas nos sadinos, João Amaral fez 78 encontros e marcou 14 golos, nove dos quais na última temporada.