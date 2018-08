Reforço do Benfica Corchia operado ao joelho esquerdo

O futebolista francês Sébastien Corchia, oficializado no domingo como reforço do Benfica, foi esta quarta-feira submetido "a uma artroscopia no joelho esquerdo", informou o vice-campeão português, e desfalca a equipa a três dias da receção ao Sporting.

"O atleta Corchia foi submetido esta tarde a uma artroscopia no joelho esquerdo, tendo sido efetuada meniscectomia parcial interna", anunciaram esta quarta-feira os 'encarnados', através do seu sítio 'online' oficial, no qual dão conta de uma intervenção que decorreu "sem complicações".

O lateral-direito francês foi oficializado no domingo como novo jogador das 'águias', por empréstimo do Sevilha, mas três dias depois vê-se forçado a parar de trabalhar com o grupo.

Corchia junta-se ao croata Krovinovic, ao brasileiro Jonas, ao chileno Castillo e ao nigeriano Ebuehi, este último outra 'cara nova' do plantel, no boletim clínico dos lisboetas antes do dérbi de sábado com o Sporting, para a terceira jornada da I Liga portuguesa.