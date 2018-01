Messi sai a custo zero se a Catalunha for independente

A renovação de Lionel Messi está a dar que falar em Espanha. Para além dos muitos milhões e objetivos, o argentino incluiu uma cláusula que prevê a sua saída caso a Catalunha garanta a independência de Espanha, conta o El Mundo.

Segundo o diário espanhol, o contrato de Messi permite-lhe salvaguardar o futuro numa "liga de primeiro nível". Ou seja, se o Barcelona continuasse a jogar na La Liga não haveria problema, mas os regulamentos daquele país não o permitirão, segundo a Lei do Desporto de Espanha. Restava-lhe Inglaterra, Alemanha e França.

Conclusão: caso a Catalunha assine a independência, o número 10 dos blaugrana pode sair a custo zero, quando a cláusula de rescisão está fixada nos 700 milhões de euros.

De acordo com o El Mundo, o novo contrato, com a duração de quatro anos, é milionário: Messi receberá 100 milhões de euros brutos durante as próximas épocas, enquanto cobrará ainda 35 milhões de euros liquidos anualmente. Os direitos de imagem e bónus estão fora desta equação.

Lionel Messi chegou a Barcelona com 13 anos, em setembro de 2000. A sua estreia aconteceu aos 16 anos, no Estádio do Dragão, contra o FC Porto.