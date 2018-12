Ricardinho e Bruno Coelho candidatos a melhores do mundo no futsal

Ricardinho, cinco vezes eleito o melhor do mundo, é novamente candidato a receber o troféu, numa lista que conta também com o internacional português Bruno Coelho, capitão do Benfica, anunciou este domingo o Futsal Planet.

O site especializado divulgou a lista de dez candidatos a melhores do mundo, que inclui os dois portugueses, autores dos golos com que Portugal se sagrou em fevereiro campeão europeu.

Bruno Coelho, com dois golos, e Ricardinho, com um, foram decisivos no primeiro título europeu de Portugal, conquistado numa final em Ljubljana em que a equipa das 'quinas' bateu a Espanha, por 3-2.

Na corrida a melhor do mundo, cujo vencedor será conhecido em 31 de dezembro, Ricardinho é um 'repetente', com o jogador dos espanhóis do Inter, bicampeões europeus em título, a vencer o troféu por cinco vezes, o que é um recorde.

Ricardinho foi distinguido em 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017, superando no último ano os quatro prémios do brasileiro Falcão.

Este ano, além de Ricardinho e Bruno Coelho, integram a lista os brasileiros Danilo Baron, Douglas Júnior, Fabrício Gadeia, Leandro Lino, o espanhol Adrián Pola, o argentino Damián Stazzone e os iranianos Farhad Tavakoli e Hossein Tayebi.

Durante a semana, o Futsal Planet divulgou os nomes de candidatos a melhores da modalidade em várias categorias, com vários portugueses na corrida aos prémios.

Jorge Braz (masculinos) e Luís Conceição (femininos) estão nomeados para melhores selecionadores, enquanto a equipa masculina portuguesa e a feminina de sub-18, vencedora do torneio olímpico da juventude, concorrem a melhor seleção.

O Sporting está igualmente nomeado para melhor clube, tal como o seu guarda-redes, o brasileiro Guitta, para a posição que ocupa.

Além de Bruno Coelho, Benfica viu ser nomeadas a guarda-redes Ana Catarina Pereira e Fifó.