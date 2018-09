Rio Ave vence Boavista e consegue terceiro triunfo consecutivo da I Liga

O Rio Ave somou este sábado o terceiro triunfo consecutivo na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Boavista, por 2-1, em jogo da sexta jornada.

O brasileiro Carlos Vinicius marcou, aos 14 e 40 minutos, os dois golos dos vila-condenses, que somaram o quinto jogo sem perder e passaram a ter 13 pontos, a dois do líder FC Porto, a um do Benfica, os mesmos do Sporting de Braga (menos um jogo) e mais três do que Sporting e Marítimo, que se defrontam este sábado.

Reduzido a 10 elementos desde os 30 minutos, o Boavista ainda reduziu por Rafael Lopes (75 minutos), mas não conseguiu evitar a terceira derrota consecutiva, seguindo no 15.º posto, com quatro pontos.