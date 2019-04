Ristovski continua castigado e não pode ir a jogo no dérbi

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manteve o castigo a Stefan Ristovski. Desta forma o lateral direito do Sporting não pode jogar esta noite contra o Benfica, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Sabe a TSF que a decisão foi tomada ao meio-dia. O Conselho de Disciplina mantém o castigo ao lateral leonino, depois da expulsão no jogo frente ao Desportivo de Chaves.

Aos 88 minutos do Chaves-Sporting , Ristovski viu o cartão vermelho direto, dado que Manuel Mota considerou que o lateral-direito agiu com "força excessiva" e "atingiu com a sola da bota a perna" do flaviense Niltinho.

No entanto, os leões defendem que o macedónio apenas jogou a bola e o consequente contacto com o adversário foi inevitável.

A TSF também confirma que o Conselho de Disciplina seguiu a opinião dos árbitros do jogo em Trás-os-Montes, que foram unânimes na decisão do vermelho mostrado a Ristovski. A equipa de arbitragem que foi liderada por Manuel Mota e que contou com Vasco Santos e João Bessa Silva no VAR.

O Sporting tinha convocado Stefan Ristovski à condição, na esperança de ainda esta quarta-feira conhecer o recurso que interpôs junto do Conselho de Disciplina da FPF, que decidiu manter o castigo de um jogo.

