Roger Federer está fora do US Open. O suíço foi eliminado esta terça-feira pelo australiano John Millman por três sets a um nos oitavos de final do torneio de ténis.

Cinco vezes campeão do US Open, Federer dominou a partida de três horas e 34 minutos apenas no primeiro set.

Com 29 anos de idade, Millman tem agora pela frente o sérvio Novak Djokovic. Para já, a vitória é para si quase inacreditável.

"Estou um pouco incrédulo. Respeito imenso o Roger e o que ele fez pelo jogo (...) É um dos meus heróis", disse o australiano, citado pela Reuters.

O português João Sousa despediu-se na segunda-feira do US Open ao perder frente ao número seis do ranking mundial, Novak Djokovic, após três sets.