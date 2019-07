Ouça a peça do jornalista Miguel Jorge Fernandes 00:00 00:00

Treino aberto do Benfica para os sócios, numa sessão de trabalho matinal que decorreu no centro de estágios do Seixal. Casa cheia com perto de 3 mil sócios nas bancadas.

Romaria encarnada ao Seixal. Um treino que fica marcado por caras novas no regresso ao trabalho com a presença dos internacionais Pizzi, Rúben Dias, Rafa, Samaris, Odisseas Vlachodimos, Fejsa e Seferovic que foram autorizados a regressar aos trabalhos apenas na sexta-feira. Os jogadores internacionais que treinaram à parte dos restantes companheiros.

No final da sessão de trabalho, Rúben Dias e Pizzi lançaram a nova época. Para o médio português o técnico Bruno Lage pede o mesmo a todos os atletas, «dedicação, empenho e muita intensidade em todos os treinos», sublinhou Pizzi.

Sobre a saída de João Félix para o Atl. Madrid e o iminente ponto final na carreira de Jonas, Pizzi garante que o clube está preparado. "Toda a gente sabe do valor que eles têm. Em relação ao João Félix acabou por ser uma transferência merecida da parte dele, por todo o trabalho que fez na última época, já sobre o Jonas ainda não sabemos da sua decisão, mas estamos todos confiantes que possa ser da melhor maneira possível para nós», destacou o médio Pizzi.

Também o defesa central, Rúben Dias falou com os jornalistas e garante que o mercado de transferências, ou, uma renovação de contrato não o afastam do objetivo, «até porque a cabeça está no Benfica, e uma renovação até pode acontecer a qualquer momento. Fala-se muito de todos esses assuntos mas neste momento esse não é o meu foco, tenho contrato que está em vigor por muitos anos», destacou o defesa central.

Rúben Dias que admite ser um ponto de ligação para os jovens que chegam da formação «por conhecer o contexto e já pertencer à equipa nos últimos três anos, por isso é normal que quem veio da formação seja um ponto de ligação com os mais jovens», salientou o defesa.

Raul de Tomas, Caio Lucas, Cádiz e Chiquinho são os reforços do plantel de Bruno Lage e foram os jogadores que mais curiosidade criaram nos adeptos.

Já Grimaldo, André Almeida, Gedson Fernandes e Tyronne Ebuehi continuam a recuperar de lesão e não marcaram presença no treino, ao contrário dos cinco jovens formados no Seixal - David Tavares, Nuno Tavares, Tiago Dantas, Pedro Álvaro e Nuno Santos - que continuaram a trabalhar às ordens de Bruno Lage. O treinador do Benfica que foi por diversas vezes muito aplaudido pelos milhares de adeptos que assistiram ao treino.

O Benfica continua a preparar a nova época, o primeiro jogo está agendado para o dia 10 de julho, na Luz frente ao Anderlecht. Encontro que vai servir de apresentação da equipa aos sócios.

(Notícia atualizada às 16h40)