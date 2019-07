Golo do ano da UEFA com três candidatos portugueses

© EPA

Por Miguel Jorge Fernandes 26 Julho, 2019 • 18:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O capitão da seleção portuguesa é candidato com um golo que marcou com a camisola da Juventus, num jogo frente ao Manchster United, a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O golo de CR7 foi, de resto, eleito o melhor da última temporada da "Champions".

Pub Pub

Um remate de primeira de Cristiano Ronaldo, depois de um lançamento longo do internacional italiano Leonardo Bonnuci. O jogador português sem tirar os olhos da trajetória da bola, aplica depois um remate de primeira, com a bola a entrar na baliza inglesa.

Pub Pub

O golo de Nani também aconteceu numa competição europeia. O avançado marcou pelo Sporting ao Qarabag, do Azerbaijão, para a Liga Europa. Depois de uma jogada coletiva, Nani consegue driblar vários adversários e rematar forte sem hipóteses para o guarda-redes.

Por seu lado, o golo Danilo Pereira, foi alcançado com a camisola da seleção nacional. Num jogo frente à Sérvia, no Estádio da Luz, em partida de qualificação para o Europeu de 2020. O médio defensivo remate fora da área e faz a bola embater na base da barra antes de entrar.

Os outros candidatos são David Faupalla, ao serviço do Appolon, de Chipre, Enzo Millot, pela seleção sub-17 de França, Sarr, do Rennes, Rakitic e Messi, do FC Barcelona, Katerina Svitkova, do Slávia de Praga, e Pedro Rodriguéz, do Chelsea.

Veja os golos aqui