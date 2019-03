Ronaldo domina os relvados, as capas dos jornais e a internet

O jogador que há três semanas fez a capa do jornal italiano Tuttosport, que lhe pedia para salvar a Juventus, volta a aparecer, mas desta vez com o título de "Monstruoso".

As manchetes desta quarta-feira não deixam dúvidas: de Espanha a Itália, de Portugal a França, ninguém passa ao lado da exibição de Cristiano Ronaldo na Juventus. Nas redes sociais, o jogador fez sentir o seu entusiasmo ao lado dos colegas de equipa. Juntos celebraram o feito do internacional português.

Começando pela própria "Juve", que partilhou na sua página de Instagram uma foto do jogador no final do jogo, onde brinca com o "CR7", a marca identificativa de Ronaldo. Substituiu o 7 por um 3, alusivo aos três golos marcados.

A celebração não podia passar ao lado da página pessoal de Cristiano Ronaldo, que publicou uma foto com os seus colegas de equipa.

O Sporting Clube de Portugal, casa de formação de Ronaldo, também celebrou o hat-trick do português, publicando na página de Instagram uma fotografia do cartão do português nos infantis, onde se pode ler "Who needs Ronaldo? Respect the GOAT!". Traduzindo: "Quem precisa de Ronaldo? Respeitem o melhor de sempre".

Ainda de organizações portuguesas, a conta oficial do Twitter da seleção nacional de futebol também louvou o desempenho do capitão da formação portuguesa, lembrando os jogos de qualificação para o Europeu de futebol, que terão lugar a 22 e 25 deste mês, frente à Ucrânia e Sérvia, respetivamente.

A título individual, Rio Ferdinand, antigo companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo no Manchester United, garantiu na sua conta de Twitter que nunca tem dúvidas sobre o jogador português.

Cristiano foi louvado não só com fotos, mas na internet foram difundos uma série de memes (montagens de vídeo ou imagem com tom satírico ou cómico). Um deles, vindo da conta de Twitter "90min Brasil", coloca o jogador português no filme Matrix, sob a personagem Neo, interpretada por Keanu Reeves. Para quem conhece os filmes, a cena é bastante icónica: Neo (Ronaldo) encontra-se frente a frente com três adversários que têm as caras de Diego Simeone (treinador do Atlético), Antoine Griezmann e Álvaro Morata (também jogadores do clube), que disparam sobre ele enquanto o personagem consegue parar as balas: Desta feita, segue para a Liga dos Campeões.

Do Brasil chegam mais elogios ao CR7. Numa página do Twitter para fãs do jogador português, é publicada a seguinte frase: "E aí, vai ter coragem de duvidar do Cristiano Ronaldo de novo?". O jogador aparece numa pose de celebração e a sombra que projeta é a taça da Liga dos Campeões.

A Marinha portuguesa também não resistiu a festejar. Publicou uma fotografia de um submarino a emergir com a fase: "Esta noite em Turim também se viu um Tridente português vir à superfície. Parabéns @Cristiano".

O canal Eleven Sports Portugal, publicou no Twitter a celebração ousada de Ronaldo no jogo contra o Atlético de Madrid, com uma frase a acompanhar: "Há quem diga que é preciso ter co...ragem para dar a volta a um resultado destes!"

Georgina Rodríguez, companheira de Ronaldo, acompanhou com emoção os golos do jogador, bem como o filho que festejou o sucesso do pai, também no Twitter da Eleven Sports Portugal.

Mesmo tendo acompanhado o jogo, não deixou de o elogiar individualmente na sua conta pessoal de Instagram. Georgina diz que este resultado, fruto da sua dedicação, ninguém lho pode roubar.

