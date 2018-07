Ronaldo é o único português nomeado para prémio The Best. Neymar fora da lista

Cristiano Ronaldo está entre os dez nomeados pela FIFA ao prémio "The Best", que distingue anualmente os melhores jogadores do Mundo.

Os candidatos escolhidos pela FIFA foram: o português Cristiano Ronaldo, o belga Kevin De Bruyne, o francês Antoine Griezmann, o belga Eden Hazard, o britânico Harry Kathe besytne, o francês Kylian Mbappe, o argentino Lionel Messi, o croata Luka Modric, o egípcio Mohamed Salah e o francês Raphael Varane,

A lista de nomeados será depois reduzida a três nomes, sendo que o grande vencedor é conhecido a de setembro, na Gala da FIFA, em Londres.

Em 2017, o troféu foi arrecadado por Cristiano Ronaldo.