Ronaldo estreia o marcador pela Juventus e faz as delícias da imprensa italiana

A imprensa italiana desportiva faz manchete, esta segunda-feira, com os golos de CR7. O jornal TuttoSport, escreve em letrais garrafais: "Eu estou aqui", fazendo referência ao gesto com que Cristiano Ronaldo muitas vezes festeja após marcar um golo.

Já a La Gazzeta Dello Sport troca um número. Em vez de CR7, escreve em título "CR2", ou seja, os dois golos que o português marcou e ajudaram a Juventus a vencer o Sassuolo por 2-1, e também a garantir a liderança isolada da Juve na classificação da Série A.

Finalmente o outro desportivo de Itália, Corriere Dello Sport, já lança a semana de Liga dos Campeões e escreve "Finalmente, Champions", fazendo a ligação ao arranque da fase de grupos da prova europeia e ao português a afinar a mira antes da prova onde costuma ser rei. O Corriere Dello Sport destaca os golos de Ronaldo, que desbloquearam 320 minutos do português sem festejar um remate certeiro. A Juventus joga esta quarta-feira no terreno do Valência, em partida a contar para a primeira jornada do Grupo H da liga milionária.

A destacar ainda o jornal de Turim, La Stampa, que faz menção à ansiedade que Ronaldo sentia por não marcar um golo. O título na secção de desporto dá destaque às palavras do avançado, que no final da partida admitiu que "estava ansioso, mas o golo chegou e agora que venha a Liga dos Campeões."

Cristiano Ronaldo, que se transferiu na pré-época do Real Madrid para a Juventus por 112 milhões de euros, não tinha ainda marcado qualquer golo em jogo oficial da equipa italiana. Este domingo, deu a vitória à Juventus por 2-1.

Veja aqui os primeiros golos do melhor do mundo na Liga Italiana: