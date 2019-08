Ronaldo fica em branco na vitória da Juventus em Parma

© Alberto Lingria/ Reuters

A Juventus, octocampeã italiana de futebol e com avançado português Cristiano Ronaldo durante os 90 minutos, iniciou este sábado a defesa do título com uma vitória (1-0), no reduto do Parma, que teve luso Bruno Alves em campo.

No encontro de abertura do campeonato, no Estádio Ennio Tardini, a 'Vecchia Signora', sem o técnico Maurizio Sarri no banco, devido a uma pneumonia, marcou aos 21 minutos, através do defesa central Giorgio Chiellini, a desviar um remate do defesa brasileiro Alex Sandro.

Antes, aos 13, Cristiano Ronaldo desperdiçou de cabeça uma chance clara para inaugurar o marcador, tendo desaproveitado novamente, aos 29, com um remate cruzado para fora.

Ainda na primeira parte (34), o português colocou a bola na baliza de Sepe, mas o golo viria a ser anulado com recurso ao videoárbitro, por posição irregular do avançado da 'Juve'.

Cristiano Ronaldo teve mais duas oportunidades nos segundos 45 minutos, porém voltou a mostrar-se perdulário.

A jornada prossegue este sábado, com a visita do Nápoles, vice-campeão, à Fiorentina, e completa-se prolonga-se por domingo e segunda-feira.