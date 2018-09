Ronaldo marca e Juventus vence fora de casa

Cristiano Ronaldo voltou a marcar este domingo na vitória da Juventus por 2-0 contra o Frosinone.

O internacional português aproveitou um ressalto na área e desbloqueou o nulo a nove minutos do fim do encontro. Nos descontos, Bernardeschi fixou o resultado final.

A figura do jogo foi Cristiano Ronaldo, que apontou o terceiro golo da conta pessoal na Serie A italiana.

Esta segunda-feira, o "melhor do mundo" é esperado em Londres, na gala onde a FIFA vai anunciar o vencedor do prémio "The Best".