Ronaldo marca mas Tottenham bate Juventus com golo nos descontos

O português Cristiano Ronaldo marcou um dos golos da Juventus na derrota por 3-2 frente ao Tottenham, que assegurou o triunfo por Harry Kane, aos 90+3 minutos do jogo do torneio de pré-época futebolística Internacional Champions Cup.

Cristiano Ronaldo e João Cancelo integraram o 'onze' de Maurizio Sarri, que chegou ao intervalo a perder, graças a um golo do argentino Erik Lamela, aos 30.

Na segunda parte, a 'vecchia signora' conseguiu a reviravolta em cinco minutos, com tentos do argentino Higuain e de Ronaldo, aos 56 e 60, respetivamente, antes de o brasileiro Lucas Moura, aos 65, e Harry Kane, aos 90+3, com um golo praticamente do meio-campo, assegurarem o triunfo dos finalistas da última Liga dos Campeões.