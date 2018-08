Ronaldo marcou e fugiu da loucura na estreia pela Juventus

Cristiano Ronaldo precisou apenas de oito minutos para marcar o seu primeiro golo com a camisola da Juventus. O internacional português foi assistido por Bernardechi e perante o guardião da equipa B da Juve não perdoou.

A presença do melhor jogador do mundo, num ensaio de pré-temporada, provocou a loucura entre os adeptos presentes no modesto estádio em Villar Perosa.

O ensaio foi dado como concluído aos 70 minutos depois de os adeptos invadirem o terreno de jogos.

Quanto ao resultado final, Cristiano Ronaldo, Dybala e companhia deram muito trabalho aos colegas da equipa B, marcando cinco golos.

A Juventus, heptacampeã em título, estreia-se na Liga italiana no próximo sábado contra o Chievo em Verona.