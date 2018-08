Ronaldo praxado na Juventus ao som de Xutos e Pontapés. Veja o vídeo

Na véspera do primeiro jogo oficial de Cristiano Ronaldo na Juventus, o jogador foi praxado, como é habitual quando há contratações nos clubes. O jogador recém-contratado pelo clube italiano subiu a uma cadeira para cantar "A Minha Casinha" da banda Xutos e Pontapés.

O vídeo foi partilhado numa "história"- um vídeo de curta duração que fica disponível durante 24 horas - do instagram do jogador Mehdi Benatia.

Para além do vídeo do craque português, o jogador franco-marroquino também partilhou a praxe de outros atletas recém-contratados pela Juventus: João Cancelo, Bonucci, Emre Can e Perin.

A Juventus defronta o Chievo, em Verona, este sábado às 17h00.