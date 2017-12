Ronaldo responde com ironia ao fisco espanhol

Poucas horas depois da notícia de que o fisco espanhol defendeu que o jogador português deveria ter sido preso por infrações fiscais, Cristiano Ronaldo publicou uma imagem no Facebook onde aparece junto ao filhos dizendo estar "PRESO a estes bebés lindos".

A responsável da Unidade Central de Coordenação do Tesouro afirmou em tribunal que há contribuintes que estão detidos por com infrações fiscais menos graves do que as do futebolista português.

Em causa está uma verba de quase 15 milhões de euros que é imputada a Cristiano Ronaldo.