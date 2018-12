Ronaldo salta do banco e evita primeira derrota da Juventus

A Juventus empatou esta quarta-feira no terreno da Atalanta (2-2), num encontro da 18.ª jornada da liga italiana de futebol em que o português Cristiano Ronaldo impediu a derrota da formação de Turim.

O técnico Massimiliano Allegri optou por poupar Ronaldo, mas foi obrigado a lançar o avançado português, aos 65 minutos, quando a Atalanta vencia por 2-1 e atuava com mais uma unidade, por expulsão do médio uruguaio Bentacur, aos 53.

Aos 78 minutos, Ronaldo, de cabeça, na pequena área, após um canto, acabou empatar a partida e impediu a primeira derrota da Juventus no campeonato, num encontro em que João Cancelo esteve ausente da equipa de Turim, devido a lesão.

A Juventus ficou em vantagem no marcador logo aos três minutos, graças a um autogolo de Djimsiti, mas o colombiano Zapata protagonizou a reviravolta, aos 24 e 56.

Os campeões italianos somaram apenas o segundo empate nesta edição da Serie A e ficaram provisoriamente com nove pontos de vantagem sobre o Nápoles, segundo classificado, que ainda esta quarta-feira joga em Milão, frente ao Inter.

Por seu lado, a Lazio reforçou o quarto lugar, com um triunfo por 2-0 no campo do Bolonha, antepenúltimo classificado, enquanto o AC Milan caiu para sexto, depois do 'nulo' registado no campo do Frosinone, penúltimo. Em quinto, está agora a Sampdoria, que recebeu e venceu o Chievo por 2-0.

Com Bruno Alves ausente, o Parma foi vencer ao campo da Fiorentina, por 1-0, e igualou a equipa de Florença no sétimo posto, enquanto Pedro Pereira foi titular e Miguel Veloso foi suplente utilizado no desaire do Génova no terreno do Cagliari (1-0).