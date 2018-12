Ronaldo solidário com Koulibaly. Jogador do Nápoles alvo de cânticos racistas em Milão

Cristiano Ronaldo deixou uma palavra de apoio ao jogador do Nápoles, Koulibaly, que foi alvo de cânticos e insultos racistas durante o jogo da Serie A contra o Inter de Milão, em San Siro.

"No mundo e no futebol desejo sempre educação e respeito. Não ao racismo ou a qualquer ofensa e discriminação", escreveu o internacional português nas redes sociais.

O jogo entre o Inter e o Nápoles ficou marcado por mais um caso de insultos racistas. No final do encontro, o treinador napolitano, Carlo Ancelotti, explicou que o clube "pediu a suspensão do jogo três vezes devido aos incidentes" mas a partida prosseguiu.

Koulibaly acabou expulso e o técnico culpou os adeptos rivais. "A expulsão foi determinante para o resultado. Ele não estava calmo por causa de tudo o que estava a acontecer", acusou o treinador, que deixou uma ameça, caso os incidentes se repitam.

"Queremos saber quando é que isto vai acabar. Um dia abandonaremos o relvado e que nos atribuam a derrota", rematou.

O Inter acabou por vencer o Nápoles nos últimos minutos do encontro. No final, Koulibaly também se manifestou nas redes sociais.

"Sinto muito pela derrota e por ter deixado os meus irmãos. Tenho orgulho na cor da minha pele. Tenho orgulho de ser francês, senegalês, napolitano: homem," frisou o jogador.