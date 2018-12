"Em vez de estar a ver os outros, fui correr também." Rosa Mota vence mini maratona de Macau

Passaram 30 anos desde que Rosa Mota venceu o ouro olímpico da maratona, em Seoul, mas como "nem o jeito, nem o gosto, são coisas que se perdem" - palavras da própria à TSF - a atleta portuguesa venceu este domingo a mini maratona de Macau.

O curioso é que Rosa Mota foi a Macau com o papel de embaixadora "anti doping" mas acabou por participar na prova, melhorando o seu tempo pessoal de 2016, quando também venceu.

"Não tinha nada que fazer este domingo de manhã, então em vez de estar a ver os outros a correr, fui correr também", explicou à TSF. "Tentei. Consegui cortar a meta em primeiro lugar e fazer aquilo que estava habituada a fazer nas grandes competições, foi muito agradável".

Rosa Mota explica à jornalista Maria Miguel Cabo que foi correr para não estar só a ver os outros. E venceu.

A verdade é que esta atitude espontânea não podia ter corrido melhor: a portuguesa conclui a corrida de 5.200 metros no primeiro lugar, com 22 minutos e dois segundos.

O local também parece ter ajudado, como faz notar Rosa Mota. "Eu gosto de estar aqui em Macau e colaborar com eles no programa que têm para sensibilizar as pessoas contra o doping", explicando que a ação abrange todos os atletas, da elite aos amadores.

Sobre o que guarda deste dia em que acabou, inesperadamente, por vencer uma prova, Rosa Mota diz que "é sempre agradável ganhar, por muito modesta que se seja. É agradável, tanto o convívio como a participação."

A mini maratona, assim como a meia maratona, integraram o programa da 37.ª Maratona Internacional de Macau.

Os atletas portugueses Vera Nunes e João Antunes concluíram a maratona na sexta (femininos) e oitava (masculinos) posições, respetivamente. Na meia maratona, tanto António Rocha como Carla Martinho garantiram o terceiro lugar nas provas masculina e feminina, respetivamente.

Os atletas quenianos venceram as provas masculinas e femininas da maratona e da meia maratona.