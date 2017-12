RTP não vai transmitir o Paços de Ferreira-FC Porto

Paços de Ferreira e FC Porto jogam às 20h15 a contar para a Taça da Liga, mas o jogo já não vai ser transmitido pela RTP.

Em comunicado, a estação explica que "a Liga de Clubes informou a RTP que não dá autorização para a transmissão deste jogo, apesar do contrato existente entre as duas organizações, justificando a decisão com o facto da Sport TV considerar ter direito a dar o jogo em exclusivo."