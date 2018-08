Rúben Dias renova com o Benfica até 2023

O internacional português Rúben Dias renovou o contrato com o Benfica até 2023, colocando um ponto final nas dúvidas quanto à sua permanência nos vice-campeões nacionais.

A informação foi avançada esta quarta-feira pela BTV, que mostrou uma fotografia do jogador com o presidente encarnado, Luís Filipe Vieira.

Nas últimas semanas, foi tornado público que o jogador teve uma proposta do Lyon, que insistiu na sua contratação. Porém, os encarnados só deixavam libertar o atleta pelo valor da cláusula de rescisão, fixada em 45 milhões de euros. O Lyon acabou por não chegar a esse valor para levar Rúben Dias para o campeonato francês.

Natural da Amadora, o central de 21 anos está desde os 11 anos no Benfica, tendo na última temporada realizado 33 jogos. As exibições permitiram o jovem defesa ser chamado à seleção nacional, participando no Mundial 2018.