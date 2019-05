Rui Costa orgulhoso com interesse dos grandes europeus nos jovens do Benfica

João Félix cumprimenta Luís Filipe Vieira com Rui Costa em segundo plano durante os festejos do 37.º campeonato do Benfica. © Jorge Amaral / Global Imagens

O administrador da SAD do Benfica, Rui Costa, em entrevista ao programa Entrelinhas, reconhece que os jovens jogadores dos encarnados - nos quais se inclui João Félix - suscitam interesse dos grandes clubes de futebol da Europa.

Rui Costa não receia que os jogadores e treinadores do Benfica estejam na lista de outros clubes, até porque "se não fosse assim não estávamos a fazer bem o nosso trabalho", sublinha o administrador da SAD.

Perante o possível ataque do mercado de transferências ao plantel do Benfica, Rui Costa garante no programa Entrelinhas que o objetivo do clube é "segurar as principais pérolas do clube incluindo o treinador Bruno Lage".

