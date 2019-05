Rui Costa reconhece sacrifício de Jonas

Rui Costa faz uma 'vénia' a Jonas durante os festejos do 37.º campeonato do Benfica. © José Sena Goulão/Lusa

Jonas passou por várias dificuldades fisícas esta temporada e ficou em aberto a possibilidade de colocar um ponto final na carreira.

O administrador da SAD do Benfica, Rui Costa, sublinha que o clube gostava de contar com o avançado por muitos mais anos, mas "Jonas passou muito este ano pela lesão que teve nas costas, nunca deixando de estar presente com a equipa, e agora vai ter o tempo necessário para pensar no seu futuro", revelou Rui Costa.

Nesta entrevista à TSF, Rui Costa, reconhece que Jonas é um dos melhores jogadores que chegaram ao clube nos últimos anos, e por isso "vai ter todo o apoio do Benfica na decisão que tomar sobre o seu futuro".

