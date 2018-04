Rui Pedro Silva e Salomé Rocha vencem S. Silvestre do Porto

Os atletas do Sporting Rui Pedro Silva e Salomé Rocha venceram a 24.ª edição da São Silvestre do Porto, prova que o corredor masculino venceu pela oitava vez na sua carreira.

Com o tempo 29.56 minutos, Rui Pedro Silva fez a sua melhor marca na São Silvestre do Porto, tendo chegado à meta 35 segundos antes do segundo classificado, André Pereira, do Benfica, que correu os 10 quilómetros em 30.32. Daniel Gregório, do Centro de Atletismo de Seia, com o tempo de 30.34, foi terceiro.

"A cada ano que passa começa a ser mais complicado, mas hoje desde o primeiro momento senti-me muito bem. Fui a comandar praticamente desde o início. O mais complicado é a última parte quando saímos do túnel [de Ceuta] e já temos nove quilómetros nas pernas. Mas quando se vê a meta, ganha-se força", disse aos jornalistas Rui Pedro Silva.

O atleta sportinguista descreveu esta prova como "mítica" e apontou que "é aquela que todos os atletas querem vencer", referindo que já venceu outras São Silvestres "especiais" como a de Lisboa, Amadora e Funchal, mas conquistar 10 São Silvestres na cidade portuense é, admitiu, "um objetivo".

Rui Pedro Silva vai em 2018 dar prioridade aos Campeonatos Nacionais e em agosto ao Europeu de Pista, tendo avançado que um possível regresso à Maratona só em 2019 para fazer marca de qualificação para os Jogos Olímpicos.

Já Salomé Rocha - que fez a prova em 34.35 minutos, à frente de Cristiana Valente, do Recreio Desportivo de Águeda (35.28), e de Vanessa Carvalho, do Sporting de Braga (35.47) - destacou o "carinho do povo do Norte" numa prova "difícil", mas na qual se sente "em casa".

"O objetivo era ganhar, mas todos querem ganhar. Foi uma prova difícil, mas é uma prova linda. Tivemos o povo do Porto e do Norte a apoiar-nos durante a prova toda. É um público muito carinhoso", disse a corredora do clube lisboeta.

A São Silvestre do Porto contou com 11 mil pessoas, somando-se 5 mil participantes na vertente de caminhada, cujo percurso é de cinco quilómetros. Estiveram representadas 37 nacionalidades. Os atletas masculinos mais experientes em prova foram Pacheco Lopes e Félix Dias com 82 anos, enquanto a mulher mais velha chama-se Maria Pinto e tem 71 anos.

"É um sucesso. Esta é uma prova diferente. Já estamos a pensar nas bodas de prata no próximo ano. Esta é uma prova destinada a atletas portugueses e daí que seja especial", disse Jorge Teixeira da RunPorto.