Rui Pinto acusado de acesso ilegítimo e tentativa de extorsão

O alegado pirata informático Rui Pinto foi, esta quinta-feira, acusado pelo Ministério Público dos crimes de acesso ilegítimo e de extorsão na forma tentada, avança o Expresso.

A acusação, respeitante ao caso Doyen, foi deduzida pelo Ministério Público. Rui Pinto foi notificado da mesma no estabelecimento prisional onde está detido preventivamente desde 22 de março.

Também o advogado de Rui Pinto na altura do sucedido, Aníbal Pinto, foi acusado no mesmo processo pelo MP. "Posso confirmar que fui acusado do crime de extorsão na forma tentada", disse ao Expresso.

Rui Pinto seria libertado no próximo domingo se não fosse acusado pelo Ministério Público. Agora, deve continuar preso preventivamente enquanto decorrer a fase de instrução.

O acusado, de 30 anos, foi detido na Hungria e entregue às autoridades portuguesas, com base num mandado de detenção europeu.