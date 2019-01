Rui Vitória devia ter saído "depois de falhar o penta"

A saída de Rui Vitória do comando técnico do Benfica, que ficou efetivada esta quinta-feira, peca por tardia na ótica de Bruno Costa Carvalho.

O antigo candidato à presidência encarnada, que concorreu contra Luís Filipe Vieira nas eleições de 2009, considera que Rui Vitória já deveria ter sido demitido há mais tempo.

A saída "esperava-se, mas foi tardia. Todo este processo foi muito mal conduzido pelo presidente, metendo coisas esotéricas e luzes pelo meio. Quando se deu essa conferência de imprensa toda a gente sabia que, ao primeiro solavanco, Rui Vitória seria despedido: e foi, bastou uma derrota. Creio que não houve poder de antecipação no Benfica para se perceber que Rui Vitória não estava a corresponder ao que o clube precisava. Bastava olhar para as aquisições que o Benfica fez, não há uma única que seja aproveitada, com exceção do guarda-redes. É absolutamente inaudito e estranho que, em mais de 30 milhões de euros investidos, só o guarda-redes jogue", fez notar o antigo candidato.

Bruno Costa Carvalho considera que esta era uma saída expectável, mas "tardia".

No momento de indicar qual teria sido o melhor momento para a saída de Rui Vitória, Bruno Costa Carvalho é claro: quando o treinador falhou o pentacampeonato, devia ter sido afastado.

Depois desse momento, "o Benfica começou um novo ciclo, e devia tê-lo começado com outro treinador. Não foi esse o entendimento do presidente. Depois houve um arrastar da situação, foi camuflada e isto só acontece quando é ativado o instinto de sobrevivência e o presidente sabe que começa a ter o mesmo destino do treinador. Sente a contestação dos benfiquistas, e isso ele não quer. O laçarote que põem na situação - por exemplo em relação a quem quis sair - já me é indiferente porque toda a gente sabe o que aconteceu na realidade", considerou Bruno Costa Carvalho.

Para já, é Bruno Lage quem sucede - interina e provisoriamente - a Rui Vitória no comando técnico do Benfica. Em declarações à TSF, o antigo candidato à presidência do clube não tem dúvidas: o sucessor definitivo de Rui Vitória vai sentir dificuldades.

"Em futebol nada é impossível, mas não é bom. Não é uma situação confortável, não é uma situação de que gostemos, não é uma situação boa para qualquer treinador pegar na equipa no quarto lugar, com uma segunda volta muito complicada que toda a gente sabe que o Benfica tem."

Nesta segunda volta do campeonato, os encarnados têm visitas marcadas a Alvalade, ao Dragão e à Pedreira.