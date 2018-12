Foram prometidas bruxas e elas apareceram mesmo nas bancadas do estádio do Montalegre. O diabo também por lá andava. Foi em festa que o norte do país recebeu o Benfica no jogo em que se disputou o acesso aos quartos-de-final da Taça de Portugal.

O jogo começou com ambas as equipas a conseguirem colocar a bola muito perto das balizas. Ficava a faltar, na hora de definir, mais pontaria e mais tracç​​ão a julgar pela quantidade de jogadores que acabou no chão depois de rematar a bola.

Tiago Guedes brilhou pela primeira vez aos 12 minutos, quando defende quase à "queima-roupa" um cabeceamento de Seferovic. O jogo em Montalegre ia ganhando uma dimensão cada vez mais física e o treinador dos nortenhos assistia a tudo isto... na bancada. José Viage está a cumprir uma suspensão de 85 dias e não foi autorizado a sentar-se no banco de suplentes da equipa da Série A do Campeonato de Portugal.

Aos 31 minutos, coube ao argentino Conti inaugurar o marcador. Zivkovic bateu o canto a partir do lado direito do ataque benfiquista e o central, no centro da área, subiu mais alto que todos os outros, acabando por cabecear sozinho para o fundo da baliza de Guedes. Momentos depois, Conti deixou a festa subir-lhe à cabeça e viu um amarelo alaranjado por falta no meio-campo.

Roberto podia, aos 35 minutos, ter deixado tudo empatado. Sozinho entre os centrais do Benfica, não conseguiu desviar a bola para a baliza. Talvez precise de ir à bruxa.

Onze do Benfica: Svilar, Corchia, Conti, Jardel (C), Yuri Ribeiro, Alfa Semedo, Gabriel, Krovinovic, João Félix, Zivkovic e Seferovic

Onze do Montalegre: Tiago Guedes; David Carvalho, Vítor Alves, Vítor Pereira e Zack; Lio e Bela Tavares; Prince Bonkat, Márcio Ferrari e Gabi (C); Paulo Roberto.

Praticamente ao mesmo tempo, em Alvalade, o Sporting recebe o Rio Ave. Acompanhe aqui a partida.

Conti inaugurou o marcador aos 31 minutos.

Suplentes do Benfica: Bruno Varela, Rúben Dias, Samaris, Gedson, Cervi, Castillo e Ferreyra.

Suplentes do Montalegre: Viana, Embaló, João Fernandes, Roberto, Álvaro Branco, Anderson Zangão e Beto.

Manuel Oliveira é o árbitro desta partida.