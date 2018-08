Sá Pinto é o novo treinador do Légia de Varsóvia

O Légia de Varsóvia anunciou, esta segunda-feira, na sua página oficial , a contratação do treinador Ricardo Sá Pinto. O português, de 45 anos, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas, com os tricampeões polacos.

O clube polaco não é um desconhecido para Sá Pinto, visto que na época 2011/ 12, quando abraçou a carreira de treinador, ao serviço do Sporting, eliminou o Legia nos 16 avos-de-final da Liga Europa, numa eliminatória que terminou 3-2 (2-2 em Varsóvia e 1-0 em Alvalade ) a favor dos leões, que chegaram às meias-finais dessa edição ( o Sporting acabou eliminado pelo Athletic Bilbao, por 3-4, no agregado).

Este é o sexto clube de Sá Pinto, no estrangeiro, depois de ter orientado o Estrela Vermelha ( Sérvia ), o Ofi Creta ( Grécia ), o Atromitos, onde esteve por duas ocasiões( Grécia ), uma curta passagem pelo Al Fateh ( Arábia Saudita ) e por último o Standard Liège ( Bélgica ), onde esteve nos últimos dois anos. Em Portugal, para além do Sporting, Sá Pinto treinou ainda o Belenenses na temporada 2015 / 16.

Sá Pinto terá como seu adjunto Rui Mota, de 39 anos. A restante equipa técnica será constituída por Ricardo Pereira, que será o treinador de guarda-redes juntamente com Krzysztof Dowhanie, e Guilherme Gomes irá desempenhar a função de preparador físico.

O português encontrava-se livre, depois de abandonar o comando técnico do Standard Liège, onde venceu uma taça belga.

No Légia de Varsóvia, Sá Pinto irá substituir o técnico croata Dean Klafuric.

À 4.ª jornada da liga polaca, o Légia de Varsóvia ocupa o 5.º lugar , com sete pontos, menos cinco do que o líder, Lech Poznan.