SAD do Sporting garante financiamento de 65 milhões de euros

A Sporting SAD chegou, esta quarta-feira, a um acordo de empréstimo para a cessão das receitas de transmissão televisiva e exploração de publicidade do Estádio José Alvalade no valor de 65 milhões de euros.

O acordo já foi comunicado à CMVM, num comunicado em que a SAD leonina explica que o negócio diz respeito aos "créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva e multimédia, de exploração da publicidade estática e virtual do Estádio José Alvalade, de distribuição do canal Sporting TV e direitos de patrocinador principal".

No mesmo documento, os responsáveis pelos verde e brancos explicam que esta operação servirá para "colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até ao reembolso integral das mesmas", assegurando também que ficaram garantidos os mecanismos necessários para que a Sporting SAD recupere a "titularidade ou benefício económico dos créditos".

Em relação aos 65 milhões de euros, a quantia terá como objetivo "substituir passivos, financeiros e não-financeiros".