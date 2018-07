José de Sousa Cintra garante que a atual direção do Sporting fez nas últimas semanas várias alterações ao funcionamento da Academia do clube, em Alcochete. O responsável pela SAD do clube não gostou do que encontrou nos escalões de formação do futebol.

"A academia não estava a funcionar bem. Eu já fiz grandes mudanças e vou fazer outras de forma a que possamos encontrar a verdadeira razão de ser da Academia", sublinhou, em declarações aos jornalistas, à margem da conferência Sporting Talks, na Universidade Católica.

"Ultimamente saíram jogadores da Academia que nunca deveriam ter saído, para outros clubes. É muito desagradável ser confrontado com essa realidade", sublinha o presidente da SAD do Sporting. "Houve falta de cuidado ao lidar com os valores do Sporting", remata Sousa Cintra.

Questionado sobre um hipotético regresso de Bas Dost ou de outro dos jogadores que rescindiram com os leões, José de Sousa CIntra lamentou a atitude de alguns empresários que acusa de não defenderem os interesses dos jogadores. Evasivo sobre o tema, acrescentou que "falar por falar, deste ou daquele jogador, não vale a pena. Os problemas estão e vão continuar a ser resolvidos", apontou, sem nunca citar o nome de quaisquer atletas.