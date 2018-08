Salah e o prémio de Melhor Jogador da UEFA: prémio… revelação

Para quem tinha muito a provar após a transferência para o Liverpool (oriundo da Roma), Salah respondeu com golos: 44 ao serviço dos Reds em todas as competições da época 2017/18. Tantos quantos Cristiano Ronaldo e apenas menos um do que Messi. O egípcio teve ainda participação direta (concretizações e assistências) em 58 golos do Liverpool.

Uma evolução estratosférica para um jogador que tinha como recorde pessoal de temporada os 19 golos apontados ao serviço da Roma em 2016/17, e que falhara a sua primeira grande oportunidade de afirmação ao mais alto nível, no Chelsea de Mourinho.

No entanto, dificilmente Salah será na mesma temporada simultaneamente a grande revelação do futebol europeu e o Jogador do Ano para a UEFA. Para fazer esta "dobradinha" o africano precisava de ter ganho a medalha da Liga dos Campeões, na final perante o Real Madrid, mas este acabou por ser um encontro especialmente amargo para o egípcio, que teve de abandonar o relvado aos 30 minutos de jogo devido a lesão.

É caso para dizer que Salah já ganhou o seu prémio ao conseguir um lugar nos três nomeados finais, até porque se pode questionar a sua presença em detrimento de Messi, que relegou o jogador do Liverpool para segundo lugar na Bota de Ouro europeia (34 golos do argentino contra 32 de Salah), fazendo o mesmo no ranking de assistências nas respetivas ligas (12 assistências de Messi para 10 de Salah). Além do mais Messi foi campeão espanhol, enquanto o Liverpool de Salah foi terceiro na Premier League.

A preferência por Salah demonstra mais uma vez a importância atribuída ao desempenho na Liga dos Campeões: o Barça ficou nos quartos de final; o Liverpool chegou à final, goleando todos os adversários pelo caminho; Messi marcou seis golos e fez duas assistências; Salah assinou 10 golos e realizou quatro assistências.

Acrescente-se ainda que no trio de finalistas ao prémio da UEFA, Salah pode ser visto como uma espécie de aposta para o futuro a curto prazo, uma vez que tem 26 anos, contra os 32 de Modric e os 33 de Ronaldo.