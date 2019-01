É em Santa Maria da Feira que vai encontrar-se o último semifinalista da presente edição da Taça de Portugal. O Feirense recebe o Sporting no último jogo dos quartos de final da prova e num momento que não é bom para os fogaceiros: a última vitória da equipa foi há quase um mês, no jogo em que eliminou o Paços de Ferreira da Taça.

Entrou a todo o gás o Sporting de Keizer nesta partida. Nani e Raphinha vinham ligados à eletricidade e criaram ambos, nos primeiros cinco minutos de jogo, oportunidades de golo. Primeiro foi Nani quem rematou de fora da grande área para defesa de Bruno Brígido. Logo depois foi Raphinha quem quase conseguiu fazer um chapéu ao guardião brasileiro, mas a bola acabou por ser cortada pela defesa fogaceira.

Os homens da casa tentavam recuperar o controlo da partida sobretudo a partir do meio-campo, mas Gudelj ia preenchendo de forma eficaz os espaços disponíveis.

O Sporting conseguiu mesmo introduzir a bola na baliza do Feirense aos 33 minutos, através de um pontapé de canto finalizado por Bas Dost. O golo foi, no entanto, anulado por falta do holandês sobre um defesa da equipa da casa.

A melhor ocasião para o Feirense chegou momentos depois quando Valencia, aos 36 minutos, se viu isolado no interior da pequena área. Não conseguiu, no entanto, bater Salin.

Onze do Feirense: Bruno Brígido; Diga, Briseño, Bruno Nascimento, Tiago Gomes; Aly Ghazal, Marco Soares; Valencia, João Tavares, Vítor Bruno; Petkov

Onze do Sporting: Salin, Ristovski, Coates, Mathieu, Acuña, Gudelj, Wendel, B. Fernandes, Nani, Raphinha e Bas Dost

Babanco lesionou-se no aquecimento e entra Marco Soares para o onze titular. Sturgeon, por seu lado, passa a figurar na ficha de jogo.

Suplentes do Feirense: Alampasu, Philipe Sampaio, Cris, Crivellaro, Sturgeon, Brian Gómez, Edinho

Suplentes do Sporting: Renan Ribeiro, Jefferson, André Pinto, Petrović, Miguel Luís, Luiz Phellype, Jovane

O jogo é arbitrado por Fábio Veríssimo, auxiliado por Paulo Soares e Sérgio Jesus.