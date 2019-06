Salvio já não está na "lista" do Boca Juniors

Salvio chegou na quinta-feira a Lisboa © João Silva/Global Imagens

O clube de Buenos Aires estava interessado em contratar o extremo do Benfica, através de um empréstimo com opção de compra do passe.

As negociações com o Benfica nunca chegaram a um entendimento, com o clube encarnado a preferir a venda imediata do passe de Salvio.

O jogador argentino chegou a Lisboa esta semana, depois de cumprir uns dias de férias. Na chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, Salvio não quis comentar a possibilidade de sair do Benfica neste mercado de transferências.

Esta sexta-feira, o jornal O Jogo, escreve que Rui Costa também fez "pressão" para que Salvio continuasse ao serviço do Benfica. O administrador da SAD aconselhou o extremo a continuar na Luz.

O Benfica regressa ao trabalho na próxima segunda-feira, com os habituais exames médicos.