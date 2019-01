Salvio renova com o Benfica até 2022

O médio argentino Salvio renovou contrato com o Benfica, prolongando o seu vínculo até 2022, anunciou este domingo o clube da I Liga portuguesa de futebol.

O contrato de Toto Salvio, cuja primeira época no Benfica foi 2010/11, terminava no final da presente temporada.

"É uma notícia muito bonita para mim, para a minha família. O que queria era continuar em casa e estou muito feliz. (...). Todos sabiam que o meu desejo sempre foi renovar. Assim foi desde o primeiro momento. Está tudo assinado, estou feliz por continuar", disse Salvio à BTV.

No arranque do ano, o jogador manifestou o desejo de conquistar novos títulos com o Benfica, com o qual ganhou por quatro vezes a I Liga. "Espero a reconquista, como esperamos todos", afirmou.

O sul-americano, de 28 anos, chegou ao clube 'encarnado' em 2010/11, por empréstimo do Atlético de Madrid, mas voltou a Espanha na época seguinte, antes de assinar em definitivo pelo Benfica em 2012/13.

Com mais de 250 jogos ao serviço do clube de Lisboa, Salvio foi sempre umas das principais opções dos técnicos com quem trabalhou ao longo das sete épocas já completas, embora tenha tido longas ausências motivadas por lesões.

Esta época, o argentino alinhou em 16 jogos pelo Benfica nas diversas competições e marcou quatro golos.