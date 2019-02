Direto: Rafa inaugura o marcador. Benfica 1-0 Chaves (1.ª parte)

PUB

O Benfica recebe esta segunda-feira o Desportivo de Chaves, um dos "aflitos" do campeonato. Os flavienses estão no penúltimo lugar, com 19 pontos, a quatro do primeiro posto acima da linha de água.

Já os encarnados seguem no segundo lugar da Liga, a quatro pontos do FC Porto, o adversário da próxima jornada. Por isso, mesmo as águias não quererão perder o comboio que lhes permite ir ao Dragão com apenas um ponto a menos do que os azuis e brancos.

O jogo começou com duas cabeçadas a quebrar a rotina. Primeiro foi Platiny quem ganhou as costas a Samaris e, no interior da grande área, cabeceou para defesa de Vlachodimos. No contra-ataque benfiquista, coube a Rafa desviar com a cabeça um cruzamento de Grimaldo. A bola acabou por ir ter com António Filipe.

Os flavienses apresentavam-se na Luz de forma muito fechada: Platiny eram quem, sozinho, pressionava a fase de construção encarnada. Todos os companheiros de equipa ficavam atrás da linha da bola, numa linha de cinco à frente da qual se formava um losango.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Corchia, Rúben Dias, Samaris, Grimaldo, Florentino Luís, Gabriel, Rafa, Pizzi, João Félix e Seferovic

Onze do Desportivo de Chaves: António Filipe, Paulinho, Maras, Campi, Luís Martins, Costinha, Macedo, Jefferson, Gallo, Platiny e Luther

Suplentes do Benfica: Zlobin, Yuri, Gedson, Zivkovic, Cervi, Jota e Jonas.

Suplentes do Desportivo de Chaves: J.Kuspiosz, Filipe Melo, Ghazaryan, Bressan, Andre Luis, Djavan e Calasan.

O jogo é apitado por Manuel Mota, assistido por Jorge Fernandes e Nelson Cunha. O VAR é Bruno Esteves e o AVAR é Pedro Felisberto.